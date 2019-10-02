Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 02.10.2019 21:55
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 21:55

3'üncü kattaki balkondan düşen genç kız öldü

'nın Seydişehir ilçesinde, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen (22), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Genç kızın feci ölümü!

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Kızılcalar Mahallesi İncesu yolunda meydana geldi. Bir mağazada çalışan , henüz bilinmeyen nedenle 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri3'üncü kattaki balkondan düşen genç kız öldü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri