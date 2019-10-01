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  • 01.10.2019 18:53
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 19:13

’de 'insanlık ölmemiş' dedirten görüntü! Seferber oldular

’de geçiren motosikletli için vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşların yaralı motosikletliyi bir an olsun yalnız bırakmadığı o anlar kameralara yansıdı.

Olay, Paşa Mahallesi Hasret Caddesi'nde saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan Mutlu Aydoğdu, Hasret Caddesi üzerine geldiğinde yoldaki su birikintisi yüzünden gidon hakimiyetini kaybederek önündeki ticari taksinin aynasına çarptıktan sonra yola savruldu. Yerde metrelerce sürüklenen motosikletli acılar içerisinde bariyerin kenarına yığıldı. Durumu gören taksi şoförü ve vatandaşlar hızlıca yaralı motosikletlinin yanına geldi. Yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde ufak sıyrıkları olduğu görülen yaralı motosikletliyi gören vatandaşlar 112'yi arayarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

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