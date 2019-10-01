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Saadet takipte

Kepez'de 'nda görevli öğretmen K., 9-10 yaşlarındaki 25 öğrenciyi taciz etti. Cezaevine gönderildi. 'de tacizci bir müdürü hapse gönderen öğretmen , bu davanın da takipçisiydi. ile () ile 25 mağdur çocuğa destek verdi.

Saadet takipte
Antalya Kepez'de 'nda görevli öğretmen K., 9-10 yaşlarındaki 25 öğrenciyi taciz etti. Cezaevine gönderildi. 'de tacizci bir müdürü hapse gönderen öğretmen Saadet Özkan, bu davanın da takipçisiydi. ile () ile 25 mağdur çocuğa destek verdi. 6. 'ndeki davadan tahliye edilen tutuklu sanığın, 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen psikologlar, "Sanık mağdurları, 'Evlerinizde kameralarım var' diye kandırıyormuş" dedi. Sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi. Duruşma ertelendi.


Saadet öğretmen, davayı takip etmek, mağdur ve ailelerine destek vermek için 'ya gitti.

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