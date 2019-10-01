Saadet takipte

Antalya Kepez'de İrenoğulları Şehit Atila Nizam İlkokulu'nda görevli öğretmen Mahmut Aydın K., 9-10 yaşlarındaki 25 öğrenciyi taciz etti. Cezaevine gönderildi. İzmir'de tacizci bir müdürü hapse gönderen öğretmen Saadet Özkan, bu davanın da takipçisiydi. Kurduğu Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile 25 mağdur çocuğa destek verdi. 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davadan tahliye edilen tutuklu sanığın, 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen psikologlar, "Sanık mağdurları, 'Evlerinizde kameralarım var' diye kandırıyormuş" dedi. Sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi. Duruşma ertelendi.
Saadet öğretmen, davayı takip etmek, mağdur ve ailelerine destek vermek için Antalya'ya gitti.
Saadet öğretmen, davayı takip etmek, mağdur ve ailelerine destek vermek için Antalya'ya gitti.
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