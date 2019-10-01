Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 01.10.2019 13:59
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 14:05

Korkunç cinayeti yıllar sonra itiraf etti! Gözleri önünde baltayla...

'ta 13 yıl önce kayıplara karışan müzisyen Mehmet Yobaz'ın o dönem 5 yaşında olan torunu Seyhan A., dedesini sevgilisinin öldürdüğünü söyledi. Seyhan A.'nın ihbarı sonrası harekete geçen polis ekipleri, torunun cesedin atıldığını söylediği arazide kazı çalışması başlattı.

Korkunç cinayeti yıllar sonra itiraf etti! Gözleri önünde baltayla...

Müzisyen Mehmet Yobaz, 13 yıl önce kayboldu. Kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri Yobaz'ı aradı. Ancak aradan geçen zamana rağmen Mehmet Yobaz'ın izine rastlanmadı.

Mehmet Yobaz'ın torunu Seyhan A., bu sabah emniyet müdürlüğüne giderek, dedesinin cinayete kurban gittiğini söyledi. O tarihte 5 yaşında olduğunu, dedesinin bir müzikholde garsonluk yapan Ayhan A. adlı kadınla birlikte yaşadığını anlatan Akduman, kadının Ekrem P. ile de ilişkisi olduğunu söyledi. Seyhan A., Ayhan A. ile Ekrem P.'nin, dedesini, evde, baltayla gözleri önünde öldürdüklerini öne sürerek, "Beş yaşındaydım. Korktuğum için söyleyemedim. Sonra dedemin cesedini, 2. Şehitler Mezarlığı yanındaki boş arazide bulunan kuyuya attılar" dedi.

Hemen harekete geçen polis, Mehmet Yobaz'ın cesedin atıldığı öne sürülen bölgeye gitti. Toplu koınutlar yapılan bölgede, kuyuya rastlanmadı.

Aradan geçen sürede kuyunun toprak dolmuş olma ihtimali üzerine bölgede kazı çalışması başlatıldı.

Kazı çalışması sürerken, polis Ayhan A. ve Ekrem P.'yi gözaltına aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKorkunç cinayeti yıllar sonra itiraf etti! Gözleri önünde baltayla...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri