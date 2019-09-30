Tuncer’in isyanı

Ünlü oyuncu Gülşen Tuncer ve yönetmen eşi Engin Ayça evlerinin bitişiğinde yapılan inşaattan dolayı binalarının zarar gördüğünü beyan ederek sorumlulardan şikayetçi oldu. Soruşturma başlatılan şirket sahibi Mustafa Tezel'in inşaat yapımı sırasında Ayça ve Tuncer'in oturduğu binaya zarar verdiğini ifade etse de 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede, "İnşaat işçileri tarafından 2 gün boyunca yapılan çalışma sırasında Engin Ayça ve Gülşen Tuncer'in yaşadığı evlerine zarar verildiği tespit edildi. 'Mala zarar verme' suçunu işledikleri ifade edildi" denidi. Yargılama sonunda sanık Mustafa Tezel'in inşaatta bir suç kastının bulunmadığı için beraatına karar verildi. Tuncer ve Ayça bu duruma tepki gösterdi.
ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.