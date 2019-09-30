Bugünkü
Takvim

Tuncer’in isyanı

ve yönetmen eşi evlerinin bitişiğinde yapılan inşaattan dolayı binalarının zarar gördüğünü beyan ederek sorumlulardan şikayetçi oldu. Soruşturma başlatılan şirket sahibi 'in inşaat yapımı sırasında Ayça ve Tuncer'in oturduğu binaya zarar verdiğini ifade etse de 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Tuncer’in isyanı
Ünlü oyuncu ve yönetmen eşi evlerinin bitişiğinde yapılan inşaattan dolayı binalarının zarar gördüğünü beyan ederek sorumlulardan şikayetçi oldu. Soruşturma başlatılan şirket sahibi 'in inşaat yapımı sırasında Ayça ve Tuncer'in oturduğu binaya zarar verdiğini ifade etse de 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede, "İnşaat işçileri tarafından 2 gün boyunca yapılan çalışma sırasında Engin Ayça ve Gülşen Tuncer'in yaşadığı evlerine zarar verildiği tespit edildi. 'Mala zarar verme' suçunu işledikleri ifade edildi" denidi. Yargılama sonunda sanık Mustafa Tezel'in inşaatta bir suç kastının bulunmadığı için beraatına karar verildi. Tuncer ve Ayça bu duruma tepki gösterdi.

ATAKAN IRMAK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriTuncer’in isyanı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri