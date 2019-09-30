Kötü kokma boşanma nedeni mi?

Temiz olmamak boşanma sebebi midir?
Kanunumuzda özel boşanma sebepleri sınırlı olarak sayılmıştır. Ancak Yargıtay, birçok farklı somut olayı ele alarak, bu olayların evlilik birliğini temelinden sarsıp sarsmadığını ve davayı açan eşin bu olay nedeniyle ortak hayatı sürdürmesinin kendisinden beklenip beklenmeyeceğini ele almıştır. Yargıtay'ın yıllardır süregelen kararlarını incelersek, örneğin eşe hakaret etme, kötü kokma, çocukların ve evin bakımını ihmal etme gibi sebeplerin boşanma sebebi olarak değerlendirildiği görülmektedir. Buradan hareketle de eşin hastalık gibi haklı bir sebebi olmaksızın hem kişisel temizliğine özen göstermemesi hem de ev hanımı olan eşin evin temizliğine özen göstermemesi, diğer eş için ortak hayatı sürdürmesi kendisinden beklenmeyecek ve evlilik birliğini temelinden sarsacak davranışlar olarak kabul edilir. Fakat unutmamalıdır ki, davayı açan eş, temiz olmayan eşine göre daha ağır kusurlu ise, örneğin eşini darp ediyorsa, bu durumda davası kabul edilmeyecektir.
ŞÜPHE FESHİ, İŞE İADE YOLUNU KAPAR
Çalışanlarımdan birinin rakiplerimize şirket sırlarını sızdırdığından şüpheleniyorum. Bu işçiyi çıkartsam işe iade davasını kazanabilir mi?
Hukukumuzda, mevzuatımızda olmamakla birlikte, Yargıtay kararlarıyla uygulama bulan 'şüphe feshi' kavramı vardır. Buna göre; işveren, işçisinin sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlarını ispat edemese de buna ilişkin haklı şüphelerinin varlığını ispat etmesi halinde iş sözleşmesini geçerli nedenle feshedebilecektir. İş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedilmesi halinde ise işçinin işe iade güvencesinden yararlanması, yani başka bir deyişle işe iade davasını kazanması mümkün değildir
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
Kanunumuzda özel boşanma sebepleri sınırlı olarak sayılmıştır. Ancak Yargıtay, birçok farklı somut olayı ele alarak, bu olayların evlilik birliğini temelinden sarsıp sarsmadığını ve davayı açan eşin bu olay nedeniyle ortak hayatı sürdürmesinin kendisinden beklenip beklenmeyeceğini ele almıştır. Yargıtay'ın yıllardır süregelen kararlarını incelersek, örneğin eşe hakaret etme, kötü kokma, çocukların ve evin bakımını ihmal etme gibi sebeplerin boşanma sebebi olarak değerlendirildiği görülmektedir. Buradan hareketle de eşin hastalık gibi haklı bir sebebi olmaksızın hem kişisel temizliğine özen göstermemesi hem de ev hanımı olan eşin evin temizliğine özen göstermemesi, diğer eş için ortak hayatı sürdürmesi kendisinden beklenmeyecek ve evlilik birliğini temelinden sarsacak davranışlar olarak kabul edilir. Fakat unutmamalıdır ki, davayı açan eş, temiz olmayan eşine göre daha ağır kusurlu ise, örneğin eşini darp ediyorsa, bu durumda davası kabul edilmeyecektir.
ŞÜPHE FESHİ, İŞE İADE YOLUNU KAPAR
Çalışanlarımdan birinin rakiplerimize şirket sırlarını sızdırdığından şüpheleniyorum. Bu işçiyi çıkartsam işe iade davasını kazanabilir mi?
Hukukumuzda, mevzuatımızda olmamakla birlikte, Yargıtay kararlarıyla uygulama bulan 'şüphe feshi' kavramı vardır. Buna göre; işveren, işçisinin sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlarını ispat edemese de buna ilişkin haklı şüphelerinin varlığını ispat etmesi halinde iş sözleşmesini geçerli nedenle feshedebilecektir. İş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedilmesi halinde ise işçinin işe iade güvencesinden yararlanması, yani başka bir deyişle işe iade davasını kazanması mümkün değildir
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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