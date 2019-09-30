Bugünkü
Takvim

paniği! Uzmanlar uyardı: Tek şans kaçmak...

Kış uykusuna yatmaya hazırlanan ve gereken yiyecekleri depolamak için ormanlık alanda yiyecek bulamayan lar, yerleşim yerlerine indi. Uzmanlar uyardı: Normal şartlar altında ayılar insanlara zarar verecek eğilimde olan hayvanlar değildir. Ancak aç kaldıkları zaman tabii ne yapabileceklerini bilemeyiz. Ayıları görünce ölü taklidi yapmak da tehlikeli. Tek şans kaçmak...

Ayı paniği
Kış uykusuna yatmaya hazırlanan ve gereken yiyecekleri depolamak için ormanlık alanda yiyecek bulamayan lar, yerleşim yerlerine indi. genelinde ayıların saldırdığı 17 büyük hayvan telef olurken, 2 kişi de yaralandı. , "Bunun yanında sadece hayvanlara olan saldırı eğiliminin değil ki bundan birkaç ay önce Ağlı ilçemizin Dikmen Mahallesi'nde insanların rehin aldığını izledik" dedi.

Ayıların aromalı yiyeceklerin kokusunu kilometrelerce uzaktan alabildiğini belirten Veteriner Hekim Sedat Bal, şöyle konuştu: Normal şartlar altında ayılar insanlara zarar verecek eğilimde olan hayvanlar değildir. Ancak aç kaldıkları zaman tabii ne yapabileceklerini bilemeyiz. Ayıları görünce ölü taklidi yapmak da tehlikeli. Tek şans kaçmak...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAyı paniği! Uzmanlar uyardı: Tek şans kaçmak...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri