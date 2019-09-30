Kış uykusuna yatmaya hazırlanan ve gereken yiyecekleri depolamak için ormanlık alanda yiyecek bulamayan ayılar, yerleşim yerlerine indi. Kastamonu genelinde ayıların saldırdığı 17 büyük hayvan telef olurken, 2 kişi de yaralandı. Veteriner Hekim Sedat Bal, "Bunun yanında sadece hayvanlara olan saldırı eğiliminin değil ki bundan birkaç ay önce Ağlı ilçemizin Dikmen Mahallesi'nde insanların rehin aldığını izledik" dedi.
Ayıların aromalı yiyeceklerin kokusunu kilometrelerce uzaktan alabildiğini belirten Veteriner Hekim Sedat Bal, şöyle konuştu: Normal şartlar altında ayılar insanlara zarar verecek eğilimde olan hayvanlar değildir. Ancak aç kaldıkları zaman tabii ne yapabileceklerini bilemeyiz. Ayıları görünce ölü taklidi yapmak da tehlikeli. Tek şans kaçmak...
Ayıların aromalı yiyeceklerin kokusunu kilometrelerce uzaktan alabildiğini belirten Veteriner Hekim Sedat Bal, şöyle konuştu: Normal şartlar altında ayılar insanlara zarar verecek eğilimde olan hayvanlar değildir. Ancak aç kaldıkları zaman tabii ne yapabileceklerini bilemeyiz. Ayıları görünce ölü taklidi yapmak da tehlikeli. Tek şans kaçmak...
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