Son dakika: HDP Tunceli İl Başkanı Hıdır Çiçek gözaltına alındı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında aralarında HDP İl Başkanı Çiçek ve parti yönetiminden 2 kişinin de olduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Çiçek ile 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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