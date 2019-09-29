Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 29.09.2019 22:02
  • Son Güncelleme: 29.09.2019 22:02

'da makilik ı! Soruşturma başlatıldı

'nın Datça ilçesinde makilik alanda etkili olan söndürüldü. Yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan yangının, çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla'da makilik yangını

'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan , karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü.

Karaköy Mahallesi Köyiçi mevkisindeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, 5 arazöz, Datça Grup Amirliğine ait 5 itfaiye aracı, 50 yangın söndürme işçisi ve 3 helikopterle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın söndürüldü, soğutma çalışmasına başlandı.

Yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan yangının, çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriMuğla'da makilik yangını! Soruşturma başlatıldı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri