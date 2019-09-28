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  • 28.09.2019 18:26
  • Son Güncelleme: 28.09.2019 18:26

Bornova'da lerin kavgası kamerada! Tartıştığı 5 kız tarafından tekme tokat darp edildi

'de, bir  yaşıtı kızlar tarafından tekme-tokat dövüldü. Fenalaşan a çevredekiler yardım ederken, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Bornova ilçesinde, Stadyum metro durağı yakınlarında geçen olayda, 15-16 yaşlarında bir , yanında 4 arkadaşı bulunan bir kız öğrenciyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kız, diğer 5 öğrenci tarafından tekme ve tokat atılarak dövüldü.



Fenalaşarak yere yığılan, karnını tutup, aksayarak yürüyen , yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edilip, olay yerinden götürüldü.



Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

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