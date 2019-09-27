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  • 27.09.2019 11:10
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 11:10

Asansörde sevgili dehşeti! Kapı bir anda açılınca...

'nde öğretim görevlisi olan 31 yaşındaki , asansörde sevgilisi ’ü darp etti. Kavga sırasında asansör kapısı açılınca Gürbüz, 6 metrelik asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Asansörde sevgili dehşeti! Kapı bir anda açılınca...

'da Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf öğrencisi olan (24) 1.5 yıl önce aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesinde araştırma görevlisi olan (31) ile tanıştı. Bir süre aynı evde kalan iki sevgili, önceki gece Mustafa Kafes'in arkadaşının evinde iddiaya göre alkol aldı.

Daha sonra gece 01.00 sıralarında evden çıkan sevgililer, Tuğçe'nin arkadaşı Yasemin İ.'nin Selçuklu İlçesi İhsaniye Mahallesi'nde oturduğu siteye gitti. İddiaya göre Tuğçe, kendisini arkadaşının yanında bırakıp, evine gitmek isteyen Mustafa Kafes ile birinci kat apartman boşluğunda tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Mustafa Kafes, sevgilisinin omuzlarından tutup asansör kapısına doğru savurdu. Kapının bir anda açılmasıyla birlikte Tuğçe asansör boşluğuna düştü. ın düştüğünü gören arkadaşı, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kafasının üzerine düşen Tuğçe, apartman sakinleri ve sağlık ekipleri tarafından asansör boşluğundan çıkarıldı. Kalbi duran genç kız, ilk müdahalenin ardından olay yeri yakınındaki Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Geri döndürme ünitesine alınan Tuğçe'nin duran kalbi doktorların müdahalesiyle çalıştırıldı.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
Kalbi çalıştırıldıktan sonra beyninde kanama olan genç kız, ameliyata alındı. Genç kız yoğun bakımda yaşam savaşı verirken, polis ekipleri Mustafa Kafes'i gözaltına aldı. Tuğçe ile sevgili olduklarını, ailelerinin de haberdar olduğunu ve evlilik planı yaptıklarını söyleyen Kafes, ifadesinde olay anında sinirli olduğunu, Tuğçe'yi asansöre neden vurduğunu alkollü olduğu için hatırlamadığını öne sürdü. Adliyeye sevk edilen Mustafa Kafes tutuklandı.

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