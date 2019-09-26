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  • 26.09.2019 19:08
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 19:09

ine ilişkin ilginç iddia! ‘Yüksek kata çıkan lar’ depremin habercisiydi

'da kent genelinde hissedilen merkez üssü Silivri olan 5,8 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin ardından sosyal medyada yeni bir tartışma konusu ortaya çıktı. Dün, pek çok kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan ‘yüksek kata ulaşan ya da duvarları saran lar’ ile ilgili ‘depremin habercisi’ oldukları yönünde ilginç iddialar ortaya atıldı.

İstanbul depremine ilişkin ilginç iddia!

'da kent genelinde hissedilen merkez üssü Silivri olan 5,8 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin ardından sosyal medyada yeni bir tartışma konusu ortaya çıktı.

Sosyal medya pek çok kullanıcı, depremden bir gün önce evlerinin çevresindeki yoğunluğunu paylaşımlarına ekledi.


İstanbul'un hangi ilçesinde çekildiği belirtilmeyen bu karede, karıncaların 15. kata ulaştığı ifade ediliyor.

Kimi yerlerde 15, 16. kata kadar çıkan karıncalar, kimi yerlerde ise binaların dış cephesini sardı.


İstanbul'un Silivri ilçesinde dün kaydedilen görüntülerde karıncaların bina dış cephesindeki yoğunluğu dikkat çekiyor.


Bir başka karede karıncaların balkondaki hareketliliği görülüyor.

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