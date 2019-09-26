İstanbul'da kent genelinde hissedilen merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından sosyal medyada yeni bir tartışma konusu ortaya çıktı.

Sosyal medya pek çok kullanıcı, depremden bir gün önce evlerinin çevresindeki karınca yoğunluğunu paylaşımlarına ekledi.



İstanbul'un hangi ilçesinde çekildiği belirtilmeyen bu karede, karıncaların 15. kata ulaştığı ifade ediliyor.

Kimi yerlerde 15, 16. kata kadar çıkan karıncalar, kimi yerlerde ise binaların dış cephesini sardı.



İstanbul'un Silivri ilçesinde dün kaydedilen görüntülerde karıncaların bina dış cephesindeki yoğunluğu dikkat çekiyor.



Bir başka karede karıncaların balkondaki hareketliliği görülüyor.