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Türk dizileri ’nin 'de yapılmasını sağladı

Reyting rekorları kıran Türk dizilerinin ünü sınırları aştı. Dünyada milyonlarca kadını ekrana bağladı. Başarılı yapımlar, ’nin ’da yapılmasını sağladı. Çünkü kongre sekreterinin annesi, tam bir Türk dizisi hayranıydı.

Kongreyi dizi getirdi
Türk dizileri, reytingde sınır tanımadı. Herkesi ekran başına kilitlemeyi başardı. Dünyadaki milyonlarca ev kadını, Türk kadınlarıyla aynı anda heyecanlandı, aynı anda ağladı... Birbirinden başarılı yapımlar, ülkemize 'nin kapısını açtı. Kongrenin bu yıl 'da yapılması kararı alındı. Bunda en büyük pay, kongrenin sekterinin annesinin, Türk dizilerine hayran olmasıydı!

BİLİME DE KATKI SAĞLADI
Başkanı , "Kongreyi İstanbul'a alabilmemizde Türk dizilerinin etkisi çok büyük. Pakistan'dan Amerika'ya, pek çok meslektaşım veya yakınları, Türk dizilerinin fanı. Pakistan'a gitmiştim; bir meslektaşım, bana bir dizinin sonraki bölümlerini sordu, şaşırdım. 170 ülkede gösteriliyor bizim diziler. İlk kez bilim dünyasına da katkı sağladı" ifadesini kullandı.



İstanbul'da 21-24 Eylül arasında gerçekleşen kongrede sindirim sistemi hastalıklarındaki son gelişmeler ve tedavi yöntemleri konuşuldu.



Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Serhat Bor.



Hercai dizinin başrolü Ebru Şahin'i tüm dünya takip ediyor.

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