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  • 26.09.2019 00:24
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 00:24

Aydın'daki çifte te korkunç detay! Özellikle o günü seçmiş

Aydın'da biri kadın 2 kişiyi öldüren zanlı hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.


Aydın'da biri kadın 2 kişiyi öldüren Muhammed Gürsoy (27) hakkında kabul edilen iddianamede, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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