Aydın'da biri kadın 2 kişiyi öldüren Muhammed Gürsoy (27) hakkında kabul edilen iddianamede, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Aydın'da biri kadın 2 kişiyi öldüren Muhammed Gürsoy (27) hakkında kabul edilen iddianamede, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
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