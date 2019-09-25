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  • 25.09.2019 14:51
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 14:51

'da korkutan yangın! Bir anda büyüdü

'da Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir mikser fabrikasının boyahane bölümünde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyen yangın bir saatlik çalışma sonunda söndürülürken, 2 işçi tedavi altına alındı.

Aksaray'da korkutan yangın! Bir anda büyüdü

'da bir mikser fabrikasının boyahane kısmında çıkan yangında, dumandan etkilenen iki işçi tedavi altına alındı.

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir mikser fabrikasının boyahane bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında, dumandan etkilenen iki işçi, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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