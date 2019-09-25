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  • 26.09.2019 07:55
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 07:55

korkunç olay! Canlı yayında pompalı tüfekle etti

’nın Ceyhan ilçesinde (25), sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek etti.

Korkunç! Canlı yayında intihar etti

Olay, saat 23.30 sıralarında Doruk Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, ormanlık alana gelen , motosikletin üzerine sabitlediği cep telefonuyla Instagram hesabından canlı yayın yapmaya başladı.

Canlı yayın sırasında yanında getirdiği av tüfeğini başına dayayan Tokmak, yakınlarının izlediği sırada tetiği çekerek etti. Canlı yayını izleyen yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Tokmak, kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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