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  • 24.09.2019 09:33
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 09:34

Son dakika: 'da göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre 'ın Reyhanlı ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi, olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi! Ölü ve yaralılar var

'ın Reyhanlı ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi, olay yerine ambulanslar sevk edildi.

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