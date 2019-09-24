Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanmasıyla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarıları merak ediliyor. Yapılan duyuruda yeni haftaya ilişkin beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri açıklandı. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de yarın aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli hava durumu...

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Güney Ege kıyıları ile Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.