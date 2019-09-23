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  • 23.09.2019 23:18
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 23:22

Kan donduran olay! Denize girdi, parmağının yarısını kaybetti

'in Anamur ilçesinde denize giren 8 yaşındaki E.B.D. nın saldırısı sonucu sol el yüzük parmağının yarısını kaybetti.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde oturan Bahadır D. (38) ve ailesi, Ağustos ayında yaz tatili için gittikleri memleketleri Mersin Anamur ilçesinde talihsiz bir olay yaşadı. Anamur Kaledran Plajında Bahadır ve kızı E.B.D. denize girdi. Bu sırada E.B.D'nin çığlık sesleri ile neye uğradıklarını şaşırdılar. Eli kanlar içerisinde kalan küçük kızı baba denizden çıkardı. E.B.D. ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavinin ardından Antalya Devlet Hastanesine kaldırılan E.B.D.'nin sol el yüzük parmağının yarısının koptuğu belirlendi. Yapılan operasyonlar sonucunda tedavisi tamamlanan çocuk taburcu edildi.

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