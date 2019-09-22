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  • 22.09.2019 14:27
  • Son Güncelleme: 22.09.2019 14:57

'de fabrika ı!

'de Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın bir anda büyürken, olay yerine gelen itfaiyeler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

'de bir fabrikada çıkan a, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir geri dönüşüm fabrikasının açık alanındaki deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale ediliyor.

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