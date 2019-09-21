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  • 21.09.2019 08:06
  • Son Güncelleme: 21.09.2019 08:50

Son dakika: 'nde korkutan ı!

'nde'nde 4 katlı bir de çıkan paniğe neden oldu. Yangın, Hocapaşa Mahallesi Hüdavendigar Caddesi üzerindeki 4 katlı bir otelin mutfak bölümünde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına aldı.



Hoca Paşa Mahallesi'nde de saat 07.00 sıralarında çıktı. 4 katlı bir otelin mutfak kısmından alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Otel çalışanları da bir yandan yangına müdahale ederken diğer bir yandan da otelde konaklayan müşterileri tahliye etti.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Yangın sırasında söndürmek isteyen Turan Çelik ve Mevlüt Bölek isimli iki çalışan elleri ve kollarından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı iki çalışana ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TRAMVAY SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ
Yangın çıkan otelin tramvay yolu üzerinde olması nedeniyle seferlerde kısa süreli yapılamadı. İtfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürmesinin ardından tramvay seferleri normale döndü. Tahliye edilen müşterileri de tek tek otele geri alındı. Polis ekipleri de olay yeri incelemesi yaptı. Yangına mutfakta bulunan kızartma makinesinin neden olduğu öğrenildi.


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