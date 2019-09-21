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  • Son Güncelleme: 22.09.2019 07:23

'den son dakika kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 22 Eylül 2019

Son dakika tahminleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Eylül ayının son günlerinde hava sıcaklıkları yurt genelinde 8-10 derece birden düşerken, yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili olmaya başladı. Mevsimin ilk karının yere düşmesinin ardından vatandaşlar "bugün hava nasıl olacak?" sorusuna da yanıt aramaya başladı. İşte 22 Eylül 2019 Pazar ...

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

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