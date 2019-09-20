Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 20.09.2019 09:42
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 10:01

Son dakika: TEM'de otomobilin çarptığı kadın öldü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına araç çarptı. Yaşanan kaza sonucu kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

TEM'de otomobilin çarptığı kadın öldü

TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, saat 23.00 sıralarında Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Ozan Özcan yönetimindeki 06 HA 398 plakalı otomobil, TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 45 yaşlarındaki bir kadına çarptı. Otomobilin çarpmasıyla savrulan kadın, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobilin çarptığı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ
Kazanın etkisiyle şoka giren sürücü Ozan Özcan, olay yerinden uzaklaştıktan 500 metre sonra durabildi. Özcan'ın kullandığı araçta oluşan hasar, çarpmanın şiddetini gözler önüne sererken polis ekipleri, sürücüyü polis merkezine götürdü.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Kaza sonrası, polisin güvenlik önlemi aldığı TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi. Trafik ekipleri araç geçişini tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası ölen kadının cenazesi morga kaldırıldı. Yoldaki temizlik çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: TEM'de otomobilin çarptığı kadın öldü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri