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  • Son Güncelleme: 20.09.2019 08:09

'den 7 ile son dakika sel uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 20 Eylül 2019

Son dakika tahminleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlandı. Yayınlanan tahminlerde Marmara ve Karadeniz için "sağanak yağış ve sel" uyarıları yapıldı. Öğle saatlerinden sonra yağışın etkili olacağı vurgulanırken, vatandaşların yağışa karşı önlem alması gerektiği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl? İşte 20 Eylül 2019 Cuma hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den 7 ile son dakika sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu ve Sinop kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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