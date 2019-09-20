Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yayımlanan Kasım 2019 celp duyuru ile askere gidecek olan vatandaşların merakla beklediği askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı belli oldu. e-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilecek askerlik yerlerinin hangi gün açıklanacağı son günlerde en çok aranılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Peki, Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2019 99/4 askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtı...

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MSB'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 23 Eylül 2019 tarihinde e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak."