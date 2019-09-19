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  • 19.09.2019 18:50
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 19:12

'da verimli bal sezonu için şükür duasında arılar saldırdı

’da geçen yıl kurak ve verimsiz bir sezon geçiren arıcılar, haziran ayında na çıktı. Arıcılar oldukça verimli bir sezon geçirince de ’Şükür duası’ yapmak istedi. Ancak ilçe kaymakamı ve duaya katılanlar arıların saldırısına uğradı.

Yüksek rakımlı yaylaları ve zengin bitki örtüsüyle arıcılık için önemli bölgeler olan Van ve çevresinde, geçen yıl sezon verimsiz geçti. Bununla ilgili çözüm önerileri ve yapılacaklar konusunda Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan arıcılarla Bahçesaray ilçesinde bir toplantı yaparak fikir alışverişinde bulunuldu. Arıcılar, bunu mevsim şartlarının zamanında yaşanmamasına ve küresel ısınmanın etkilerine bağladı. Bu yıl da aynı şeylerin yaşanmaması için toplanan arıcılar, haziran ayı başlarında sezonu açarken, bereketli olması için 'bal' duasına çıktı.

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