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Okul müdüründen skandal talep! 86 bin TL'lik sertifikalı istedi...

Yeşilköy’de bir okul müdürü, veliden skandal bir talepte bulundu. Müdür, “Burası ilçenin en iyi okulu. O nedenle yerine sertifikalı istiyorum” dedi.

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'da bir veli, kayıt için Yeşilköy'deki orta okula gitti. Bağış talebi beklerken şoka girdi! Müdür kendisinden 86 bin TL'lik sertifikalı istedi. "Yoksa çocuğunu kayıt etmem" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (), okul kayıt döneminde velilerden "zorunlu bağış" veya "" alındığı iddiasına karşın harekete geçse de bazı müdürler iyice yoldan çıktı. Bunlara son örnek Yeşilköy'de bir ortaöğretim okulunda yaşandı. Çocuğunu kayıt ettirmek isteyen veliye, okul müdürüyle görüşmesi gerektiği söylendi. Veli de okul müdürüyle görüşürken, kayıt parası yerine şok bir taleple karşı karşıya kaldı.



Müdür, "Sertifikalı istiyorum. Aksi takdirde çocuğunuzu kayıt yapmam. Burası ilçenin en iyi okulu" dedi. Müdür karşısında donup kalan veli, isyan etti.



İstanbul Valiliği, şikayetler üzerine okullarda kayıt parası alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

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