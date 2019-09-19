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  • 19.09.2019 10:54
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 11:21

te kanlı tartışma! Yer kapma kavgası kötü bitti

Zincirlikuyu - Beylikdüzü seferini yapan te üç yolcu arasında başlayan "yer kapma kavgası" kanlı bitti. Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda tartıştıkları Ömer Bozyiğit isimli kişiyi kalçasından bıçaklayan kişiler, bir başka metrobüse atlayarak olay yerinden kaçtı.

Metrobüste kanlı tartışma! Yer kapma kavgası kötü bitti

Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüste yaşanan yer kapma tartışmasınnın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Polis, olayın ardından başka bir metrobüse binerek kaçan 2 şüpheliyi arıyor.

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