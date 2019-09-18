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  • 19.09.2019 02:09
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 02:10

'da 200 dönümlük orman kül oldu

’ın  Malkara ilçesinde çıkan orman ı havadan söndürme helikopteri ve karadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınırken, 200 dönümlük alandaki ağaçlar zarar gördü.

Tekirdağ'da 200 dönümlük orman kül oldu

Malkara'nın kırsal Güneşli Mahallesi Karatepe Mevkii'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Malkara Orman İşletme Şefliği ile Malkara Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan bir söndürme helikopteri, karadan arazöz, iş makineleri, orman işçileri ile müdahale edildi. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 200 dönüm ormanlık alanda bulunan ağaçlar zarar gördü.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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