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  • 17.09.2019 17:04
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 17:47

Son dakika: Pendik'te şort giyen kıza minibüste saldıran sanığa 5 ay 25 gün hapis

Son dakika haberi! İstanbul'un Pendik ilçesinde bindiği minibüste şort giydiği için saldırıya uğrayan 'ın davası sonuçlandı. Daha önce Sağlam'a 'Edepsiz ve hayasız' dediği için 5 ay ceza alan sanık, önceki dosyasıyla birlikte toplam 21 ay cezaevinde kalacak.

Şort giyen kıza minibüste saldırmıştı! Cezası belli oldu

İstanbul Pendik - Aydos minibüs hattında yolculuk yaparken şort giydiği bahanesiyle saldıraya uğrayan 'ın İstanbul Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davası sonuçlandı.

İstanbul Pendik-Aydos minibüs hattında yolculuk yaparken şort giydiği bahanesiyle saldıraya uğrayan Asena Melisa Sağlam'ın İstanbul Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davası sonuçlandı.

Mahkeme çıkışında konuşan Asena Melisa Sağlam, herkese teşekkür ederek, sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi.

Sağlam, "Öncelikle çok mutluyum. Bunun için sizlere, avukatlara ve adalete gerçekten teşekkür ediyorum. 2 yıl önce başıma gelen üzücü olay, bugün yüzümün gülümsemesine sebep oldu. Şunu gördüm, bir şeyin peşini bırakmazsak, gidersek, her ne kadar geç olursa olsun, bize olumlu bir şekilde dönüyor. Bu yüzden sessiz kalmamalıyız. Nasıl ki olumsuz olaylar gündeme bu kadar getiriliyor, seslendiriliyorsa, bu tür olayların da seslendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz susmadıkça, onlar susacak. Nasıl biz sustukça onlar bu eylemleri yapmaya devam ediyorsa, biz susmadıkça da onlar bu eylemleri yapmaktan çekinecekler. En azından bu şekilde inanmak istiyorum. İçime bu inancın dolmasını sağlayan herkese teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız" diye konuştu.

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