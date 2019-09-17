Kan donduran cinayette gerçek gün yüzüne çıktı

Olay, 20 Temmuz 2017 günü Gazipaşa ilçesi Hasdere Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi . Abdest almak için dereye inen vatandaşlar, köprünün ayağının dibinde erkek cesedi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Tabanca ile tek kurşunla sırtından vurulan kişinin, 50 yaşındaki Çetin Okatan olduğu belirlendi. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen jandarma, Çetin Okatan'ın Gazipaşa'ya bir arkadaşıyla birlikte geldiğini ve en son bir marketten birlikte alışveriş yaptıklarını tespit etti. Jandarma Okatan'a ait araçla ortadan kaybolduğu belirlenen arkadaşının bulunması için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri Alanya Adliyesi'nde uzun yıllar zabıt katibi olarak görev yapan ve kısa süre önce emekli olan Çetin Okatan'ı öldürdüğü iddia edilen kişinin 31 yaşındaki Ferhat Caner olduğunu belirledi.

1 YIL SONRA YAKALANDI

Cinayetin ardından firari olarak aranan Ferhat Caner, 31 Ağustos 2018 yılında Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde cinayet masası ekiplerinin baskınıyla yakalandı. Cinayetin ardından 1 yıl boyunca aranan Ferhat Caner'in yaralama, dolandırıcılık, hakaret, sahte kredi kartı üretme ve satma gibi 20 ayrı suçtan da arandığı ve 2014 yılında cezaevinden firar ettiği tespit edildi. Eski suçlarından da hakkında 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu belirledi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ferhat Caner tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ÇETİN OKATAN İSİMLİ ŞAHSI BEN ÖLDÜRDÜM"

Tutuklanmasının ardından Tarsus Cezaevi'ne sevk edilen Ferhat Caner, 10 Eylül'de Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak savunma yaptı. Mahkemeye öldürülen Çetin Okatan'ın eşi, çocukları, avukatları ile ağabey Mehmet Okatan katıldı. Tutuklu Ferhat Caner, 10 Eylül 2018 Tarihinde Gazipaşa Savcılığı'na verdiği ifadesini yeniledi. Suçunu itiraf eden Caner, "Ben icra kapsamında düzenlenen ihalelere girerek geçimimi sağlarım. Çetin Okatan'ı dört yıldır tanırım. Ben bu şahısla adliyeye gidip gelme esnasında tanıştım. Çetin Okatan isimli şahsı ben öldürdüm. Ben kasıtlı olarak öldürmedim. Bizim olay mahalline gitme amacımız konuşmaktı. Olay mahalline sabah gittik. Bizim konuşma amacımız aramızda var olan ticari ilişkiydi. Ben cezaevi firarisi olduğum için ihalelere kendim giremiyordum. Ben firari olduğum için Giray Hancıoğlu ismini kullanıyordum. Adliyeye girerken bana kimlik sorulmuyordu. Çetin Okatan yanıma gelerek beni alıyordu ve Alanya Adliyesine bu şekilde giriyordum. Çalıştığı yere ve odasına girebiliyordum" dedi.

İHALE SAVUNMASI

İhalelere girmek için Çetin Okatan'a para verdiğini iddia eden cinayet şüphelisi Caner, Gazipaşa'da taşındığımdan beri firari olduğum süreç içerisinde Alanya Adliyesi'ne bu şekilde girebiliyordum. Çetin Okatan benim adıma ihaleye gireceğini belirttiğinden kendisine adliye içerisinde elden 50 bin TL, adliyenin karşısındaki kafede 190 bin TL para verdim. Kendisi bana ihalelere girdiğini belirttiği tarihlerde ihalelere girmemiş. Zaten aramızdaki tartışma konusu da buydu. Bu sebepten dolayı tartışıyorduk. Hasdere'de bulunan suyun olduğu köprübaşındaki yere gitme ve konuşma teklifinde kendisi bulundu" savunmasında bulundu.

MAHKEME İLERİ TARİHE ERTELENDİ

Tarafları dinleyen Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, mahkemeye gelmeyen tanıkların dinlenmesine, İcra Mahkemeleri, İcra Daireleri ve Sulh Hukuk Mahkemelerindeki satışlara katılıp katılmadığının araştırılması kararı verdi. Tarsus Cezaevi'nde tutuklu olan Ferhat Caner'in ise tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, bir sonraki duruşma 7 Kasım 2019 olarak belirledi.

"KAÇIŞ SÜRECİ 13 AY 10 SÜRDÜ"

Olaydan sonra ailecek psikolojilerinin bozulduğunu belirten ağabeyi Mehmet Okatan, "2017 yılı 20 Temmuz'da kardeşim Çetin Okatan'ı Gazipaşa'nın Hasdere mevkiinde Ferhat Caner isimli kişi arkasından vurarak katletti. Öldürdükten sonra üzerine çalıyla gizleyerek kardeşimin aracını da alıp kaçtı. Kaçış süreci 13 ay 10 sürdü" dedi.

"GEREKLİ CEZAYI ALSIN Kİ BİZLERDE VİCDANEN RAHATLAYALIM"

Kardeşinin davasındaki ilk duruşmaya girdiklerini aktaran ağabey Okatan, cinayet şüphelisinin çelişkili ifadeler verdiğini söyledi. Okatan, "Kardeşimin ilk duruşmasına girdik. Karakoldaki ilk ifadesiyle adliyedeki ifadesinde çelişkiler var. Bizler aile olarak çok huzursuzuz ve kendimde psikolojik tedavi görüyorum. Çok rahatsızız ama adaletimize güveniyorum. İnşallah adalet gerektiği cezayı bu şahsa verecek. Gerekli cezayı alsın ki bizlerde vicdanen rahatlayalım" diye konuştu.

"ERKEK ADAM ARKASINDAN MI VURULUR"

Diğer kardeşleri ve annesinin yaşadıkları olaydan dolayı hasta olduklarını ifade eden Okatan şunları söyledi: "Erkek adam arkasından mı vurulur. Eğer erkeksen karşılıklı olarak silahı çeker ve mücadele edersin ama benim kardeşim arabasına yöneldiği zaman arkasından tek kurşunla vurarak öldürüyor ve arabasını alıp götürüyor. Olaydan önce market görüntüleri var. Marketten alışveriş yapıyorlar. Şahıs markette iken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde sol tarafındaki şişkinlik gözüküyor. Tabanca belinde, kardeşimle tekrar araca binerek geldikleri istikamete giderek ıssız alana geliyorlar. Orada kardeşimle münakasa ettiği söyleyerek yalan ifade veriyor mahkemede. Kardeşimin saat 12.40'da market görüntüsü var, bir şey yok. Saat 13.20'de kardeşimi katlediyor" ifadelerini kullandı.