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  • 16.09.2019 23:54
  • Son Güncelleme: 16.09.2019 23:59

Polis rozeti, tabanca ve kelepçeyle kaçakçılığı

'da rozeti, tabanca ve kelepçe taşıyarak, kendilerini polis gibi tanıtıp  kaçaklığı yapan şebekeye yönelik yapılan operasyonda, 54 parça tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin yanlarında rozet, tabanca ve kelepçe taşıyıp kendilerini polis gibi tanıtarak tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisini aldı.

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