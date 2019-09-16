Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin yanlarında rozet, tabanca ve kelepçe taşıyıp kendilerini polis gibi tanıtarak tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisini aldı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin yanlarında rozet, tabanca ve kelepçe taşıyıp kendilerini polis gibi tanıtarak tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisini aldı.
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