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  • 17.09.2019 07:31
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 07:31

'den kritik uyarı! 17 Eylül 2019 son dakika tahminleri

17 Eylül 2019 Salı günü na ilişkin son tahminler Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yayınlanan tahminlerde yurdun genelinde havanın açık olacağı belirtilirken, özellikle öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Elazığ ve Bingöl ile Sivas'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisi altında olacağı kaydedildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 17 Eylül 2019 Salı hava durumu...

Meteoroloji'den kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Elazığ ve Bingöl ile Sivas'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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