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  • 16.09.2019 23:10
  • Son Güncelleme: 16.09.2019 23:36

'da vahşet! Av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü

'da (25), kavga ettiği S. tarafından av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü. Olay yeri yakınındaki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerine el koyan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan Sebahattin Narin ve Abdülkadir S., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki taraf birbirlerine av tüfeği ve tabancayla ateş açtı.

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