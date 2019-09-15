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  • Son Güncelleme: 16.09.2019 07:21

Meteoroloji'den İstanbul ve 9 ile son dakika uyarısı! 16 Eylül 2019

Son dakika tahminlerine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde toplamda 10 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışların İstanbul'da özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olacağı belirtilirken, vatandaşlardan sel ve taşkınlara karşı dikkatli olması istendi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava kaç derece? İşte 16 Eylül 2019 Pazartesi Türkiye geneli hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den İstanbul ve 9 ile son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Sinop, Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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