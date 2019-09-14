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  • 14.09.2019 20:02
  • Son Güncelleme: 14.09.2019 20:15

'ta korkutan !

'ta 4 katlı binanın giriş katında bilinmeyen bir sebeple çıktı. Binada mahsur kalan vatandaşlar komşuları tarafından seyyar merdiven yardımıyla kurtarıldı. Yaşanan panik anları saniye saniye kameralara yansıdı.

'ta 4 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Yangın, Esenyurt 820'nci sokak içinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Çıkan yangının dumanları kısa sürede bütün apartmanı sardı. Üst katlarında aralarında çocuklarında bulunduğu çok sayıda kişi mahsur kaldı. Vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.



BİRİNCİ KATTAKİ VATANDAŞLAR, KOMŞULARI TARAFINDAN KURTARILDI
Yangın nedeniyle binayı ve koridorlarını dumanların kaplaması sebebiyle, vatandaşlar evlerinden çıkmakta güçlük çekti. Tam bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar, binanın birinci katına merdiven uzatarak, çocukları aşağıya indirdi. Vatandaşların çabalarıyla kurtarılan çocuklar sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın sırasında vatandaşlara merdiven ile yardım eden bir vatandaş ile bir çocuğa ilk müdahalesi ambulansta yapıldı. 10'dan fazla kişi ise kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın ekiplerin yaptığı müdahalelerin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

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