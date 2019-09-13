Mühendislik Fakültesi mezunu olan Alper Sarısan, 3 yıl önce 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi sırasında gazi oldu. Yaralarının iyileşmesi için evde dinlendiği sırada internetten araştırarak Cri-Cri (Tek personelli uçaklara) merak salan Sarısan, 3 yıl önce evinin balkonunda kendi uçağını yapmaya başladı. Masrafların tamamını tek başına üstlendiğini söyleyen Sarısan, uçağın yüzde 70'lik bölümünün bittiğini ifade etti.