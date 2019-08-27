Yetkili bayiden sıfır araç alan Tolunay Yatmaz, muayene için götürdüğü aracının çift şeşe numaralı olduğunu öğrendi. 2 yıldır hukuk mücadelesi veren Yatmaz ailesi, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

İstanbul Esenyurt'ta yaklaşık 2 yıl önce sıfır olarak bayiden hafif ticari bir araç alan Tolunay Yatmaz, hayatının şokunu yaşadı. Aracını muayeneye götürdüğünde çift şase numarası olduğunu öğrenen Yatmaz, hukuk mücadelesi başlattı. Yatmaz, muayeneden geçemediği için binemediği aracının üzerinde biriken tozları silmekle yetiniyor.