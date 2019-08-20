Geçtiğimiz haftasonu İstanbul'da etkili olan yağışlar hayatı felç etti. İstanbul'un birçok ilçesinde sel baskınları yaşandı. Son dönemlerde sağanak yağışlı hava durumu Marmara başta olmak üzere Batı bölgelerinde etkisini gösteriyor. Geçen haftaki yağışların ardından İstanbul'da ve sağanak yağışların olduğu diğer bölgelerde yaşayan vatandaşlar İstanbul'da bugün ve yarın yağmur yağacak mı sorusuna yanıt arıyor. İşte uyarı yapılan bölgeler ve hava durumu...

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarıları da peş peşe geliyor. MGM, resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı duyuruda İstanbul, Ankara, Batı Karadeniz ve Kocaeli ile Sakarya çevresi için sağanak yağış uyarısında bulundu. Oluşması muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da yurttaşları uyuran kurum, vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

İşte Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar...