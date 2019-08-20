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  • 20.08.2019 19:25
  • Son Güncelleme: 20.08.2019 23:28

'den o bölgeler için uyarı! İstanbul ve Ankara'da bugün yağmur yağacak mı?

Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul, Ankara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere yurt genelinde bazı kesimler için uyarı yapıldı. Geçen hafta cumartesi günü İstanbul'da yaşanan yağışların ardından vatandaşlar Meteoroloji'den yapılacak açıklamayı yakından takip ediliyor. Bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında İstanbul'da bugün ve yarın yağmur yağacak mı sorusu yer alıyor. Akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da karabulutlar hakim olmaya başlarken yağmur bekleniyor. Meteoroloji oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı!

Geçtiğimiz haftasonu İstanbul'da etkili olan yağışlar hayatı felç etti. İstanbul'un birçok ilçesinde sel baskınları yaşandı. Son dönemlerde sağanak yağışlı hava durumu Marmara başta olmak üzere Batı bölgelerinde etkisini gösteriyor. Geçen haftaki yağışların ardından İstanbul'da ve sağanak yağışların olduğu diğer bölgelerde yaşayan vatandaşlar İstanbul'da bugün ve yarın yağmur yağacak mı sorusuna yanıt arıyor. İşte uyarı yapılan bölgeler ve hava durumu...

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarıları da peş peşe geliyor. MGM, resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı duyuruda İstanbul, Ankara, Batı Karadeniz ve Kocaeli ile Sakarya çevresi için sağanak yağış uyarısında bulundu. Oluşması muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da yurttaşları uyuran kurum, vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

İşte Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar...

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