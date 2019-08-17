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  • 17.08.2019 11:35
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 11:35

SON DAKİKA! 'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. da çok sayıda yolcunun yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi!

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BTV 699 plakalı bir seyahat firmasına ait otobüs, -Bursa

ÇOK SAYIDA YARALI VAR
İlk belirlemelere göre çok sayıda kişinin yaralandığı yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kazanın, yolcu otobüsünün Çanakkale-İstanbul seferini yapmak üzere yola çıktığı sırada meydana geldiği öğrenildi.

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