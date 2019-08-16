İstanbul'da, damat adayı Uğur Doğan, önceki gün sosyal medyadan yaptığı veda paylaşımının ardından intihar etti. Emniyetten yapılan açıklamada, "Uğur Doğan ne olduğu bilinmeyen madde içmek suretiyle intihara teşebbüs ile hastane acil servisine 112 ambulans ile getirilmiş ve yaklaşık 1 saat sonra eks olmuştur" denildi Zuhal Topal, sosyal medya hesabından Uğur Doğan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Çok üzgünüm. Son derece saygılı, efendi bir kardeşimdi. Ailesine sabır, Allah'tan rahmet diliyorum" notunu yazdı.
- Yaşam
- 16.08.2019
- Gazete
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