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: Çok üzgünüm

Damat adayı , evinde canına kıydı. , hesabından taziye mesajı yayınladı: Çok üzgünüm...

Çok üzgünüm!
İstanbul'da, damat adayı Uğur Doğan, önceki gün dan yaptığı veda paylaşımının ardından etti. Emniyetten yapılan açıklamada, "Uğur Doğan ne olduğu bilinmeyen madde içmek suretiyle intihara teşebbüs ile hastane acil servisine 112 ambulans ile getirilmiş ve yaklaşık 1 saat sonra eks olmuştur" denildi , sosyal medya hesabından 'ın fotoğrafını paylaşarak, "Çok üzgünüm. Son derece saygılı, efendi bir kardeşimdi. Ailesine sabır, Allah'tan rahmet diliyorum" notunu yazdı.

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