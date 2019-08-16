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  • 16.08.2019 14:20
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 14:24

Tatilde iğrenç ! 14 yaşındaki kıza...

'nın Karasu ilçesinde, 14 yaşındaki kız çocuğu, 54 yaşındaki Mehmet E.'nin ine uğradığını söyledi. Ailesinin şikayeti üzerine Mehmet E. polis ekiplerince gözaltına alınırken, mahalleli şüphelinin evinin önünde toplanıp, olaya tepki gösterdi.

14 yaşındaki kıza tatilde iğrenç taciz!

Kurban Bayramı'nda Karasu'ya gelen ailenin kız çocuğu, 'a döndüklerinde, orada kaldıkları sitede, Mehmet E.'nin ine uğradığını söyledi. Aile, polise şikayette bulundu. Polis ekipleri, Mehmet E.'yi yakalamak için dün Yeni Mahalle'deki evine gitti. Olayı öğrenen mahalleli, Mehmet E.'nin evinin önünde toplanıp, olaya tepki gösterdi. Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen mahalleli evin önünden ayrılmayınca, şüpheli, polis kıyafeti giydirilerek evden çıkarıldı. Gözaltına alınan Mehmet E., Karasu Emniyet Müdürlüğü'ne götürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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