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  • 16.08.2019 19:58
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 20:08

Son dakika: İki şehir iki feci olay... Korkunç şekilde bulundular

Hatay'ın İskenderun ve ’nın Taraklı ilçelerinde iki kişi boğazı kesilmiş halde bulundu. Öldürüldükten sonra dere kenarına atıldığı belirlenen ceset, yapılan incelemelerin ardından kimliğinin tespit edilmesi ve otopsi yapılması için Geyve morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde boğazı kesilmiş halde bulunan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Denizciler Mahallesi'nde Muhammet İbret'ten (66) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

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