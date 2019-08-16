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  • 16.08.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 09:56

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'un merkeze bağlı Karşıgeçit ile Yazyurdu köyleri arasındaki lık alanda dün akşam saatlerinde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, sabaha karşı kontrol altına alındı.


'un merkeze bağlı Karşıgeçit ile Yazyurdu köyleri arasındaki lık alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın bir süre sonra yeniden başladı.



Arazözlerle karadan müdahale edilen yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da katıldı. Yangın sabaha karşı yeniden kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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