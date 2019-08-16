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  • 17.08.2019 07:13
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 07:18

'den bir son dakika uyarısı daha: Dikkat! Başladı geliyor! 2019

Edirne'yi etkisi altına alması beklenen sağanak başladı. Genel Müdürlüğü Marmara'nın doğusunda Kocaeli, , ve 'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın cumartesi sabah saatlerinden gece saatlerine kadar etkili olacağı uyarısında bulunmuştu. 2019 Cumartesi son dakika tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlandı. Meteoroloji'nin son verilerine göre bugün 'da da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli hava durumu tahminleri...

Dikkat! Başladı geliyor

Edirne'de kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte kuvvetli sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı. Su birikintilerinin trafik akışına engel olması nedeniyle İlhami Ertem ile Muammer Aksoy Caddeleri ve bazı tali yollar trafiğe kapatıldı.

Suların biriktiği bazı alt geçitlerde mahsur kalan araçlar çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

KUM TORBALI ÖNLEM
Koca Sinan Mahallesi'ndeki bir özel hastanenin acil servis girişine kum torbaları yerleştirilerek önlem alındı. Bir süre önce meydana gelen sağanak sırasında da söz konusu hastanenin acil servisini su basmıştı.

Yolların su altında kalması nedeniyle araçlar trafikte güçlükle seyretti. Bazı sürücüler araçlarını bırakıp yola yaya olarak devam etti.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu caddelerde sürücülere uyarılarda bulundu.

"DEVAM EDECEK"
yetkilileri, kuvvetli sağanağın aralıklarla devam edeceğini kaydetti.

Meteoroloji yetkilileri, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması konusunda uyarı yapmıştı.

İSTANBUL DA LİSTEDE
Meteoroloji'nin son verilerine göre Cumartesi 'da da yerel olmak üzere sağanak bekleniyor.

BURSA 20°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, Cumartesi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

İSTANBUL 22°C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, Cumartesi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 17°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, Cumartesi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Cumartesi sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

EDİRNE: Doğusu ve Edirne çevreleri ile Cumartesi bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Cumartesi sabah saatlerinden sonra Kocaeli, , ve 'da yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Marmara'nın doğusu ile 'de Cumartesi günü için sağanak uyarısı yapılmıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinden gece saatlerine, Batı Karadeniz Bölgesi'nde beklenen şiddetli sağanağın da öğle saatlerinden pazar akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyordu.

3 İLE DAHA UYARI YAPILDI
, ve 'da cumartesi sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak cumartesi öğleden itibaren etkili olacak. Yağışların pazar sabahına kadar yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

Muhtemel su baskını, ani sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.





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