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Hayatının imzası

Rekortmen , Olimpiyatları’nda 800 metre finalinde gümüş madalya kazanan Rus atlet ile evlendi. Guliyev, “ imzası” dedi.

Hayatının imzası
200 Metrede Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan 29 yaşındaki , 28 yaşındaki Rus atlet olimpiyat ikincisi ile evlendi. 'da aile arasında yapılan törenle dünyaevine giren Zavialova ve Guliyev'in nikah şahitliklerini milli atletlerden Batuhan Eruygun ve İzzet Safer yaptı. Töreninin ardından genç çiftin 'ya kampa gittiği öğrenildi. 800 metrede Olimpiyatları'nda ikinci olan Zavialova, "'de yaşayacak olmaktan çok mutluyum" dedi. Ramil Guliyev de, " imzasını attıktan sonra sıra dünya şampiyonluğunda" yorumunu yaptı.

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