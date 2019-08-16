Hayatının imzası

200 Metrede Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan 29 yaşındaki milli atlet Ramil Guliyev, 28 yaşındaki Rus atlet olimpiyat ikincisi Ekaterina Zavialova ile evlendi. İstanbul'da aile arasında yapılan törenle dünyaevine giren Zavialova ve Guliyev'in nikah şahitliklerini milli atletlerden Batuhan Eruygun ve İzzet Safer yaptı. Töreninin ardından genç çiftin Moskova'ya kampa gittiği öğrenildi. 800 metrede 2012 Londra Olimpiyatları'nda ikinci olan Zavialova, "Türkiye'de yaşayacak olmaktan çok mutluyum" dedi. Ramil Guliyev de, "Hayatımın imzasını attıktan sonra sıra dünya şampiyonluğunda" yorumunu yaptı.
- Yaşam
- 16.08.2019
- Gazete
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