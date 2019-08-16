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  • 16.08.2019 12:26
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 12:43

'da 83 düzensiz yakalandı

'ın Altınözü ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 83 düzensiz yakalandı. uyruklu 83 düzensiz göçmen, jandarmaya teslim edildi.

Hatay'da yakalandı! Tam 83 kişi...

sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında tespit edilen şüpheli grubu durdurdu.

Sınırı yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 83 düzensiz , jandarmaya teslim edildi.

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