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  • 16.08.2019 19:07
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 19:16

'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı... Vatandaşlar ve polis güçlükle ayırdı

’un Sungurlu ilçesinde yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Vatandaşlar tarafından görüntülenen kavgayı vatandaşlar ve polis güçlükle ayırdı.

Olay, Sungurluoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden başlayan tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı.

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