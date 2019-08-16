Olay, Sungurluoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden başlayan tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı.
Olay, Sungurluoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden başlayan tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı.
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