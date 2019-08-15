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  • 15.08.2019 18:15
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 18:15

saat kaçta çekiliyor, saat kaçta açıklanacak? için geri sayım başladı!

saat kaçta çekiliyor? 8 Ağustos Perşembe günü yapılan çekilişte Süper Loto 8. kez devretti. Geçen haftadan bu haftaya devreden ikramiye tutarı ise 25 milyon 394 bin 879 lira olarak açıklandı. Bu hafta bayilerden Süper Loto oynayan vatandaşlar şimdi heyecanla çekilecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, ? İşte cevabı...

Süper Loto saat kaçta çekiliyor?

Süper Loto saat kaçta çekiliyor? Pek çok vatandaş arama motorlarında merakla bu soruya yanıt arıyor. Geçen hafta yapılan çekilişte Süper Loto 8. kez devretti ve bu haftaya devreden tutar ise 25 milyon 394 bin 879 lira oldu. Şimdi arama motorlarında heyecanla Süper Loto saat kaçta çekiliyor sorusuna yanıt arıyor. İşte o sorunun yanıtı...

SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Süper Loto her hafta perşembe günü Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda saat 21.15'te çekilmektedir.

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