Bursa'da, yaşlı bir adam, incir toplamak için çıktığı 6 metrelik ağaçta dengesini kaybedince, iki dal arasında boynundan asılı kaldı. Yakınlarının durumu görüp müdahale etmesine rağmen yaşlı adam kurtarılamadı.
Bursa'da, yaşlı bir adam, incir toplamak için çıktığı 6 metrelik ağaçta dengesini kaybedince, iki dal arasında boynundan asılı kaldı. Yakınlarının durumu görüp müdahale etmesine rağmen yaşlı adam kurtarılamadı.
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