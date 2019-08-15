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  • 15.08.2019 13:00
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 14:01

'da korkunç ölüm! İncir toplarken ağaçta asılı kaldı

'nın Nilüfer ilçesinde incir toplamak için ağaca çıkan yaşlı adam, dengesini kaybedip düştü. Düşüş esnasında boynu iki dal arasına sıkışan adam ağaçta asılı kalarak hayatını kaybetti.

Bursa'da, yaşlı bir adam, incir toplamak için çıktığı 6 metrelik ağaçta dengesini kaybedince, iki dal arasında boynundan asılı kaldı. Yakınlarının durumu görüp müdahale etmesine rağmen yaşlı adam kurtarılamadı.

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